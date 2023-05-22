豐邑建設「豐采520」427天坑事件，縣府22日下午3時召開第2次專案小組會議，府內和府外委員審查豐邑19日提出的搶險計畫，委員認為該計畫只要做地下室，未針對週邊道路和公設做出明確改善計畫，經過3個半小時討論後決議退回，要求豐邑10天內再提完整的搶險計畫送專案小組討論。

工務處長江良淵說，豐邑建設提出的搶險計畫，主要是在做目前停工的地下室，時間長達半年，委員多認無異給「豐采520」復工，跟縣府要求1個月內完成搶險的目標不符。同時，豐邑搶險計畫沒有針對莊敬六街道路塌陷和週邊公共設施做出明確有效的改善計畫。

專案小組要求豐邑必須修正搶險計畫，且自行找第3方公證單位，提出更完整的搶險計畫，可行性先做結構外審的初審，10天內完成初審並送專案小組再審。

與會的豐邑建設代表原則上都同意縣長楊文科19日住戶提出的4項要求，包括同意十興里長辦公室統籌協調，另找1家住戶同意的公正廠商做監測，經費須由豐邑負擔等，縣府會持續監督豐邑確實做到。

豐邑建設19日提送給縣府的搶險計畫，包含天坑事發原因、搶修、搶險及道路安全維持計畫書，經分析彙整過有意義的數據資料、水位監測及透地雷達分析等相關內容，供專案小組判讀找出坍塌問題根源，但搶險計畫只是做「豐采520」基地的地下室，並沒有就周邊道路和公共設施的部分進行搶險。

江良淵指出，縣府要求1個月內完成搶險，豐邑提出半年都是在做地下室，若通過無異變相讓「豐采520」復工，因此專案小組決議退回，目前豐邑在新竹縣的建案將持續無限期停工，直到搶險計畫審查通過為止。