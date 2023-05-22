大陸湖北一名黃姓幼教老師（花花），因教唱小朋友《小小花園》的影片，獲得大量網友關注，並因此走紅。近期，她被邀請出席戶外公益活動，也是爆紅後首次在公開場合中露面，卻遭到網友質疑「修圖修太大」引發一陣抨擊聲浪，她對此也大方回應了。

20日「挖呀挖」黃老師出席戶外公益活動，現場也有不少民眾一同參加，就有網友捕捉到黃老師與小朋友們一同嬉戲的相關畫面，並將其放到網路上。誰料，有眼尖的網友發現她的五官面貌與影片中的模樣有些差異，質疑她「濾鏡開太大」、「修圖修太過」，因而遭到不少人的吐槽以及抨擊。

對此，「挖呀挖」黃老師也在微博上發文，表示：「其實我和大家開美顏和濾鏡的想法都是一樣的，想將最好的狀態展現給大家。」並透露：「在線下(公開場合)參加公益活動，我可以用素顏大大方方來和大家見面就是想把最真實的自己帶給大家，也希望每個人都可以用最真實的自己來過好每一天。」坦蕩的回應在網路上流傳的惡意聲音。

事實上綜合陸媒報導，此前與「挖呀挖」黃老師出席同場活動的解姓局長，也表示：「她人非常隨和，一直認真和小朋友互動，黃老師的敬業精神非常難得，希望大家包容。」並幫忙解釋她因身體不適且無法化妝，才會看起來有些憔悴。