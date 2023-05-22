由於鋒面影響，氣象局表示，明（23）晨西半部地區有短暫陣雨或雷雨，易有短延時強降雨、局部大雨發生機率，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，白天後鋒面南移降雨減緩，溫度則從今日高溫34度驟降至21度低溫。中颱瑪娃目前位於鵝鑾鼻東南東方海面，向北北西轉北的方向前進，有機會在周四（25日）發展成強颱，不過後期路徑不確定性大，短期內對台灣天氣無影響。

氣象局衛星雲圖顯示瑪娃在鵝鑾鼻東南東方海面。（翻攝自氣象局）

氣象局指出，明天清晨西半部地區有短暫陣雨或雷雨，易有短延時強降雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，白天起鋒面南移至巴士海峽，降雨減緩，中南部、東部、東南部仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區降雨轉趨零星。

氣象局分析未來降雨分布。（翻攝自氣象局）

溫度方面，東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，整天溫度約21至24度，其他地方低溫約23至25度，白天花東高溫24至26度，中南部高溫約28至30度。

氣象局分析未來天氣趨勢。（氣象局提供）

氣象局說明，周三至周六（24日至27日）水氣相對少，僅東部及東南部仍有零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨，周五、周六東北部有零星短暫陣雨；周三起東北季風減弱，北部及東北部氣溫漸回升；下周日、下周一（28日、29日）迎風面水氣稍增，基隆北海岸、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。