五月報稅倒數，財政部統計在數位科技普及化之下，有高達7成以上民眾使用網路或手機申報，HAPPY GO祭出多元繳稅賺點攻略，包括全新上架的HAPPY GO iMoney平台，攜手四大銀行推出專屬信貸優惠

利率，並提供限時加贈HAPPY GO 5588點數的優惠，還有機會抽中萬元飯店住宿券。

HAPPY GO同時推出「繳稅季不擔心點數變現金」三重好禮活動，讓卡友在報稅月能用點數省荷包享優惠，包括全新推出的HAPPY GO iMoney平台，透過官網或手機App連結各大合作銀行，提供快速申辦信用卡服務，並整合信貸、數位開戶等金融業務，給予卡友輕鬆申貸，獲得方便快速的資金周轉，享優惠還款利率也能賺取高額點數。

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