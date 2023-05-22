正在中國東方航空公司驗證飛行的大陸國產C919客機，22日首次飛抵南京機場。這架學名為「短程雙發動機窄體民用運輸機」受大陸各界寄予厚望，這架編號B-919A的C919雖是「窄體」，一般民眾仍膩稱其為「大飛機」，正在加速推進商業營運試飛，希望能在最短時間內滿足大陸民眾的期待。

《快科技》報導說，東航去年底接收了全球首架C919大飛機，編號為B-919A，後續一直在做商業運營的試飛，5月22日又增加了一個新地點，首次飛抵南京機場。

來自民航機構資訊顯示，C919客機在22日下午13:50從成都雙流機場起飛，於15：45到達南京祿口機場，航班號為MU7802，這也是東航首架C919首次飛抵南京祿口機場。

報導說，在此之前的5月17日，B-919A飛機執行了航班號為MU9003的調機航班，於當日上午09:17從上海浦東機場起飛，09:41落地上海虹橋機場。更早之前C919第8架機於5月8日13:50，從浦東機場起飛，臨時註冊號B-001K，沿用了以前ARJ21使用過的臨時註冊號。

據瞭解，這次是第8架C919的首次飛行，也將是交付中國東航的第2架C919飛機。

據建造C919的中國商飛公司表示，截至2022年底，C919大型客機累計獲得32家客戶1035架訂單。

報導說，C919大飛機是中國商飛公司研製的一款168-190座級窄體幹線客機，專為短程到中程的航線設計，屬於單通道150座級，標配168個座位，最多可容納190個座位，學名為「中短程雙發動機窄體民用運輸機」。