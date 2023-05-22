台灣邊境解封至今已逾半年，跨境旅遊人潮持續湧現，台灣各大國際機場旅客運量屢創疫後新高。根據桃園國際機場航班運量人數預報統計，清明連假五天內出入境旅客數含轉機人數就高達46萬人。萬事達卡針對台灣民眾消費習慣進行的最新調查也指出，65％台灣民眾在今年有海外旅遊規劃。其中，更以新興富裕族群出國意願最為強烈，該族群不僅有高達76％在今年規劃出國旅遊，其中有近4成甚至計劃多次出國。

萬事達卡台灣區總經理陳懿文表示，今年海外旅遊熱度延續，也帶動消費者回頭檢視信用卡旅遊附加權益及禮遇。萬事達卡調查顯示，有四分之一的台灣消費者會因為想要享有旅遊優惠或服務等附加權益而申辦新信用卡，其中，持卡人最在意新信用卡是否提供「機票折扣」、「機場接送服務」以及「海外旅宿優惠」等權益。

萬事達卡看準消費者出國旅遊需求，積極與銀行合作夥伴規劃涵蓋食宿、購物、航空相關附加服務、綜合保險等旅遊相關信用卡禮遇，全面滿足民眾出國刷卡的消費體驗。台灣持卡人不僅注重信用卡提供出國旅程中的食宿交通等旅程必要消費的折扣優惠，也同時喜愛使用信用卡旅遊附加服務及權益。

萬事達卡調查指出，75％出國民眾會使用航空附加服務。其中，又以機場貴賓室為台灣民眾的最愛，每兩個出國民眾就有一個會使用該服務。此外，萬事達卡同時發現，3成出國民眾是透過信用卡提供的附加權益來享受貴賓室服務。該調查同時也指出，台灣消費者偏好使用信用卡來享有機場免稅店優惠，其中又以熱愛購物的18～25歲年輕世代對信用卡機場免稅店優惠喜愛程度最高。

此外，滑世代出國旅遊不可或缺的網路漫遊服務，也是消費者在出國行程中最希望獲得的信用卡權益之一。萬事達卡洞察旅遊市場趨勢與消費者需求，提供鈦金卡以上卡友專屬貴賓室優惠，持卡人僅需支付99元作業處理費即可免費享受兩年龍騰會籍，並以800元優惠價使用遍布全球超過220個機場的龍騰貴賓室，讓民眾除可刷卡消費支付旅程所需花費外，得以用超值價格在貴賓室休閒候機。而在全球航空運輸量能尚未完全恢復的現況下，班機延誤或時間異動的情況頻傳，往往造成民眾旅途中的不便。

萬事達卡調查也指出，海外旅遊醫療險與旅遊不便險是目前台灣民眾最重視的信用卡綜合保險。因應現今跨境旅遊的高度不確定性，銀行紛紛祭出高額旅遊平安險與多項旅遊不便險保障，萬事達卡更額外提供萬事達卡世界卡或指定適用卡片卡友享有涵蓋海外新冠診斷檢疫津貼的旅遊醫療保險，為暢遊世界的旅人們再添一層保障。

萬事達卡全球現金回饋購物平台（環球賞）則提供萬事達卡指定持卡人尊享旅遊禮遇，今年第二季擴大針對台灣民眾最常前往的日本、韓國、新加坡以及泰國等地，提供指定卡等持卡人涵蓋免稅店、遊樂園、超商以及購物中心等通路的多元購物回饋。

即日起至今年6月30日，消費滿額並完成指定條件即享最高17.5％高額現金回饋。針對台灣民眾最喜愛的日本，萬事達卡提供持卡人於SUICA電子錢包加值、7-ELEVEN、迪士尼樂園、唐吉訶德消費最高可享10％現金回饋；全持卡人於BicCamera消費滿額最高享5％優惠與10％免稅折扣，至「萬事達卡全球現金回饋購物平台」登錄可額外享有消費滿35,000日圓享875日圓現金回饋，最高可享17.5％回饋。韓國是眾多年輕人眼中的購物聖地，萬事達卡提供持卡人於韓際新世界免稅店（仁川機場店）、新羅免稅店、Dufry Thomas Julie最高5～10％回饋；泰國曼谷Emporium百貨與百麗宮百貨則提供消費滿泰銖3,000元即享泰銖450元回饋；暢遊具有花園城市美稱的新加坡時，持卡人則可享有聖淘沙名勝世界指定商店與餐廳最高5％回饋。

今年第三季開始，萬事達卡世界之極卡與世界卡持卡人更可於美國（包含關島與塞班島）、義大利、澳洲、紐西蘭、香港、澳門、新加坡之機場DFS免稅店，以及日本關西國際機場、福岡機場和羽田機場免稅店、韓國樂天免稅店尊享5～15％現金回饋。萬事達卡持續洞見消費者偏好與市場趨勢，規劃符合市場需求的產品及服務，讓持卡人盡享尊榮禮遇，自在環遊全世界。