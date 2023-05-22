南韓36歲男星劉亞仁（유아인）演技精湛、外型帥氣，曾獲第36屆青龍獎最佳男演員，29歲就拿下影帝寶座，是史上第二年輕的得獎者，2021年拿下青龍獎和百想藝術大賞雙影帝殊榮，在演藝圈前途一片光明，不料今年卻爆出吸毒醜聞，形象瞬間一落千丈，近日又爆出劉亞仁疑似幫助吸毒共犯逃亡海外，讓外界錯愕。

據韓媒《KBS NEWS》報導，劉亞仁試圖讓共犯逃往國外時被警方抓獲，首爾中央地方檢察廳今（22）日以違反《禁毒法》為由對劉亞仁及作家A先生發出逮捕令，警方表示他們有銷毀證物的風險，警方發言人透露「考慮到他（劉亞仁）在接受調查時否認了犯罪事實，以及毒品種類、吸食數量比調查初期多出許多，以及有共犯等因素，判斷有必要將其拘捕」。

先前劉亞仁抵達警局，對媒體表示「我會誠實接受調查」，後來他透過律師要求希望案件能以非公開方式進行，更以「採訪記者太多」為由2次拒絕出席傳喚調查，被拍到座車都到了警局門口，卻見大批媒體等候，直接掉頭開走，他的律師主張獲警方同意以「非公開傳喚」形式，當下希望能從後門或側門進入警局，但卻遭到拒絕，因此只能離開。

而劉亞仁訊問過程中坦承吸食大麻，但堅稱異丙酚與K他命是出於醫療用途，同時否認吸食古柯鹼，調查中劉亞仁身邊還有4名犯罪嫌疑人，會以共犯身分立案調查。

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