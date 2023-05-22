日前中國大陸可掛載飛彈的TB-001「雙尾蠍」無人機，日前從西南空域以逆時鐘的方向，繞行台灣一圈，動機格外敏感。對此，前海軍艦長呂禮詩22日就表示，「我們現在所看到的都是TB-001無人機，但事實上彩虹-5察打一體無人機，已經可以加掛所謂的反潛模組，也可以施放聲納浮標，如果這些都可以的話，那解放軍在我們的東岸繞來繞去，可能是在做反潛作戰」，引發討論。

呂禮詩22日在政論節目《新聞大白話》中表示，「我們台灣到底多危險？很多人說解放軍都派無人機繞台，到底要做什麼？有些人認為只是示威、訓練，真的是這樣嗎？我們現在所看到的都是TB-001無人機，但事實上彩虹-5察打一體無人機，已經可以加掛所謂的反潛模組，也可以施放聲納浮標，如果這些都可以的話，那我們就要想清楚，解放軍在我們的東岸繞來繞去，可能是在做反潛作戰」。

最後呂禮詩更說，「今年4月開始，解放軍不段派出各種反潛機繞來繞去，而山東艦在4月5日時就從巴士海峽穿過去，因為他們在做空中反潛制壓，這樣的目的不但對台灣制壓，也對日本、美國制壓，也就是中國大陸在台灣附近的海域，他在偵蒐下面有沒有潛艦，確認沒有之後他自己的潛艦先行，航母才跟過來」。