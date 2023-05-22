林姓人妻拿著監視器畫面報警怒告，沒想到檢方竟不起訴，林姓人妻表示難以接受，明明罪證確鑿，這樣要人怎麼相信司法。(民眾提供／吳建輝彰化傳真)

去年10月一名在彰化縣員林市某電器行上班的林姓人妻，遭71歲的楊姓老翁以廣告文宣拍打「屁股」，老翁還色瞇瞇的對著人妻說「除了電器以外，有沒有賣人」，林姓人妻拿著監視器畫面報警怒告，沒想到檢方竟不起訴，林姓人妻表示難以接受，明明罪證確鑿，這樣要人怎麼相信司法。

這起事件發生在去年10月18日中午左右，林姓人妻當時在店內接待客人，楊姓老翁入內後表示要購買冰箱，林姓人妻前後接待老翁大約20分鐘後，店裡電話響起，林姓人妻聽完電話後告訴老翁要到隔壁一下，沒想到經過老翁身旁時，慘遭老翁偷拍打屁股。

林姓人妻表示，現在想起來還是覺得很噁心，18日事發當天回到家以後找老公哭訴，老公相當氣憤，支持她提告捍衛自己權益，不過她是第一次遇到這種事情，覺得害怕不知所措，也不敢惹事怕帶給公司困擾，因此沒有報警。

沒想到第二天楊姓老翁又回到店裡，林姓人妻說她看到老翁以後相當害怕，躲得遠遠的，但老翁竟然指著她問其他同事說，她是不是昨天服務的林小姐，還問說「除了電器以外，有沒有賣人」，讓她瀕臨崩潰，眼淚差點掉下來。

林姓人妻說，事發後同月底從電器行離職，至今仍有陰影，現在還是會想到老翁騷擾的言語，很噁心，經過陌生人旁邊都會很害怕被襲臀，經常失眠睡不好覺，為此還去看了身心科。

林姓人妻強調，最難受的是竟然不起訴，她在親友的鼓勵下報警提告，沒想到不起訴，讓她對司法感到失望，是不是要等到老翁拿著有性暗示的玩具來騷擾她，或是等老翁帶著會傷害人的武器攻擊別人，才能讓老翁得到教訓，真的沒辦法接受。

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