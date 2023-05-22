范少勳為郭雪芙擦去嘴角的鮮奶油。（時創影業提供）

由時創影業製作的W劇場《因為你如此耀眼》，定檔6月11日開播，該劇描述男女主角郭雪芙、范少勳從互看不順眼到攜手完成甜點比賽，一對歡喜冤家的甜蜜愛戀就此展開，其中蔡黃汝飾演范少勳的好哥們，兩人經常膩在一塊打鬧嬉戲也互相傾訴交心，她以兄弟之名隱藏暗戀情愫，卻因為郭雪芙的出現感受到前所未有的強烈威脅，不得不有所作為宣示主權。

《因為你如此耀眼》22日釋出30秒角色介紹預告，不只戲劇女神郭雪芙搭配男神范少勳組CP狂撒糖，蔡黃汝腹黑展露心機，鍾承翰冰冷外型下的暖男反差萌，唐振剛成了媽寶男無情悔婚，袁子芸女追男卻是隔層山，柯淑勤展現職場女強人霸氣姿態，葛蕾極力護子的控制欲，張玉嬿和卜學亮能否順利花開二度，華麗陣容不容小覷。

范少勳遭蔡黃汝怒瞪。（時創影業提供）

蔡黃汝擺脫以往傻白甜形象，突破舒適圈首次挑戰演出腹黑心機女「黃若筠」，「這次挑戰揮別我真實個性，當初拿到劇本非常恐懼，擔心到底做不做得到？！」劇中她為愛橫走天涯，還向范少勳哭訴「你就不能好好看看我，只有我才會永遠陪在你身邊，不是嗎？」無奈仍被范少勳飾演的「夏天宇」視為好兄弟，等不到日久生情，又被周昕星（郭雪芙飾）捷足先登，讓蔡黃汝氣得跳腳怒嗆「為什麼天宇都好像被洗腦被催眠，聽不進我善意的話！」、「天宇有點被鬼遮眼、灌迷湯。」

劇中郭雪芙、范少勳、蔡黃汝、鍾承翰4人的感情發展讓人揪心，故事起源從郭雪芙慘遭未婚夫無情拋棄，人生宛如跌落谷底，但她斷開執念切割媽寶男到甜點店工作，獨立、懷有抱負的模樣觸動范少勳，也激起冰山副總鍾承翰的保護慾，兩位高顏值帥哥對郭雪芙發動獻殷勤攻勢。

鍾承翰詮釋集團冰山副總。（時創影業提供）

鍾承翰這次不當陽光男孩，飾演沈穩幹練的集團副總「張照勛」，平時總是擺出不苟言笑的嚴肅表情，面對夏天宇的妹妹夏安霓（袁子芸飾）猛烈追求示愛，甚至近距離索吻絲毫不為所動，直到遇見郭雪芙後逐漸卸下心防日常相處後心生好感，被情同手足的范少勳敏銳察覺逼問「你喜歡昕星為什麼不告訴她？」，在友情和愛情之間來回拉扯，加上內心對郭雪芙有著難以梳理的矛盾，讓鍾承翰坦言「詮釋照勛時滿痛苦的，他有很多陰暗層面，你會覺得想要同情他。」