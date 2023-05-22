警方現場查獲K盤證物。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

高雄日前27歲許姓男子、26歲蔡姓男子深夜在洗車場抽K菸，還將K盤放置在引擎蓋上，並且汽車音響放最大聲，作風十分大膽。警方巡邏時聽聞吵雜聲，發現是2人在抽K菸，許、蔡見狀只好哀求「簡單處理」求饒，但員警下秒直接回「簡單處理就是回去驗尿！」，全案訊後依毒品罪嫌送辦。

20日凌晨0時許，許、蔡2人開車至鳳山區油管路某自助洗車場，停好後將音響調最大聲，並下車抽K菸，許男在車旁抽，並將3個K盤放置在引擎蓋上方便吸食，蔡男則跑到洗車場另一邊抽K菸。

鳳山分局過埤派出所員警巡邏時，聽聞洗車場音量太大聲，擔憂妨害周邊住戶安寧，於是聞聲進入洗車場，發現許男以及他身旁的K盤。

許男見吸食K他命被查獲，但他很有義氣表示「獨自前來」，但仍逃不過員警的鼻子，員警聞到遠方也有K他命燃燒的臭味，向前果然發現蔡男一臉錯愕站在原地，並查獲其身旁的K盤。

當許、蔡兩人自知難逃，向員警哀求是否能「簡單處理」，放過他們，但員警下秒直接回「簡單處理就是回去做筆錄、驗尿！」，警方現場查獲4個K盤、尿檢均有K他命反應，全案依《毒品危害防制條例》，移送高雄地檢署偵辦。

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