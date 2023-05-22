北部今晚變天，風強雨驟，氣象專家彭啟明晚間9時指出，「雨勢有點大了，最強的雷雨胞還在海上，移入中」，提醒民眾留意交通安全。

彭啟明在臉書分享雷達圖，顯示台灣海峽上空出現密集雷雨胞，正從海上移入北台灣，北北基桃首當其衝，提醒民眾留意交通、強風、閃電雷擊。

氣象局表示，今晚至明晨受鋒面影響，西半部地區有短暫陣雨或雷雨，易有短延時強降雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，白天起鋒面南移至巴士海峽，降雨減緩。