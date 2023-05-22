國民黨黨主席朱立倫17日在中常會上，宣布2024總統大選徵召新北市長侯友宜；同時民眾黨秘書長周台竹也宣布，民眾黨主席柯文哲將代表民眾黨參加2024總統大選，加上日前確定代表民進黨參選2024的副總統賴清德，三腳督態勢正式成形。而最近有一份最新的民調指出，若是2024總統大選如果明天投票，有40％的民眾認為是「侯友宜」，僅有4％的民眾認為是「賴清德」，引發討論。

YouTube頻道《風導》21日對於「經歷了520三黨宣示，2024總統大選如果明天投票，你投給誰？」進行了網路民調，截至22日21時，已有1萬人進行投票，有40％的民眾認為是「侯友宜」、有39％的民眾認為是「柯文哲」、僅有4％的民眾認為是「賴清德」、另有17％的民眾認為是「不投票或其他」。

參與投票的網友也紛紛留言表示「侯市長，既然您也知道徐巧芯、謝龍介是2024總統大泛藍獲勝的通關密語，請重用兩位戰將聽從他們的建議，必能力挽狂瀾」、「執政需要優秀團隊，不是一人當政，只有各有專才唯才適用，才有光明的台灣團結一心政黨輪替」、「不會不投票，但民進黨絕對不投。藍白觀察中」、「投侯是顧大局的理性，投柯是一時爽的感性」。