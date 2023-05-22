22日繼續在和平館主場迎戰桃園璞園領航猿的台北富邦勇士，靠著辛特力攻下全場最高28分，以及洪楷傑末節包辦11分，最後以83比74逆轉擊退領航猿，拿下季後賽首輪2連勝，且提前宣告聽牌，接下來第3戰將於26日轉戰桃園進行。

領航猿首節就碰上大麻煩，艾爾斯、桑尼、丁恩迪等外籍長人先後兩犯纏身，儘管靠著李家慷首節包辦9分貢獻，打完首節，領航猿還以23比19領先，但到次節，艾爾斯與丁恩迪先後吞下第3犯，勇士趁機打出12比4攻勢，順利超前了比數。

打完上半場，勇士40比35領先，來到第三節，領航猿逐漸追上，甚至靠著盧峻翔的三分外線，取得60比57超前，接著艾爾斯也補上一記三分球，這波13比0小高潮，讓領航猿從落後7分變領先6分，前3節結束，領航猿仍以63比59領先。

可是勇士末節開始打出10比2，重新搶回領先，接著洪楷傑連進兩顆三分球，曾祥鈞也補上一顆，打到最後2分35秒，富邦80比69領先，不過盧峻翔先投進三分球，白曜誠也兩罰俱中，領航猿追成74比80，可是勇士先靠曾祥鈞兩罰中1，張宗憲最後35秒中距離命中，提前確保勝局。