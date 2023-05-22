俄羅斯別爾哥羅德州(Belgorod region)州長表示，烏克蘭的偵察部隊已經進入俄羅斯領土，並且發動破壞作戰。

CNN報導，該州的州長格拉德科夫 (Vyacheslav Gladkov) 說，烏克蘭部隊已經穿過蘇梅州邊境，進入格萊瓦龍(Graivoron)地區。「俄羅斯武裝部隊與邊防局、國民警衛隊和 FSB（俄羅斯安全局）一起，正在採取必要措施消滅入侵的敵人。」

此消息無法被核實，不過別爾哥羅德州之前遭到最嚴重的轟炸，是俄羅斯空軍的誤炸事件，一枚半噸重的炸彈投放到市區裡，導致地面建築物毀損及地面兩人受傷。事後，俄空軍解釋，這是炸彈不憤從掛架上脫落的意外事件。

據俄羅斯的說法，星期一早上9點左右，格萊瓦龍一直遭到烏克蘭軍隊的砲擊，至少3個村莊遭到砲彈或碎片的襲擊，但沒有人受傷。

本月早些時候，格拉德科夫聲稱，兩架無人機在該地區的民宅上空發生爆炸，沒有造成人員傷亡，但公寓玻璃破裂、一輛汽車受損。