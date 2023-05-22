據來自StatCounter的資料顯示，微軟必應（bing）搜尋引擎在中國的市佔率於2023年4月創下歷史新高，在桌面搜尋引擎市場上達到37.4%，取代百度成為中國第一大桌面搜尋引擎。

據《快科技》報導，一向被認為是中國搜尋引擎龍頭的百度，其桌面網路搜尋市場佔有率降至27.01%，與微軟必應有10個百分點的差距。而排名這2者之後的第3至第6名分別為搜狗（16.36%）、Yandex（7.45%）、好搜（6.25%）、谷歌（5.2%）。其中搜狗與好搜（原名360）是中國本土搜尋引擎，Yandex是俄羅斯公司。此外，谷歌與必應同樣是美國公司，但谷歌自2010年起被限制服務，2014年完全關閉，目前僅香港可以使用谷歌搜尋引擎。

報導說，必應並不僅僅是一個搜尋引擎，而是深度融入微軟幾乎所有的服務與產品中，是為繼Windows、Office和Xbox後的微軟品牌第4個重要產品線。微軟也不斷向必應引入最新的技術，今年2月8日，新必應搜索採用AI模型ChatGPT3.5的升級版，今年3月15日，微軟又確認新的必應搜尋引擎正在運行ChatGPT-4。

日前，谷歌旗下人工智慧子公司DeepMind聯合創始人穆斯塔法．蘇萊曼發出警告——人們熟悉的網路將發生根本性變化，老式的搜索引擎將在10年內消失。

他表示，搜索體驗都將演變為對話式和互動式，這對網路的未來以及依賴它獲取資訊和謀生的每個人都具有巨大影響。