星通今年元月及2月因假期太多，致營收銳減，月營收僅來到0.27億元及0.31億元，致累計前二月營收陷入年減32.06％的困境，所幸靠著3月業績扳回一城，單月營收達0.95億元，呈年增134.96％，不僅帶動首季營收放大至1.52億元，年增率也由負轉正，呈年增22.06％。
表現在獲利上，也出現大翻轉，星通22日公布3月單月稅後純益達0.44億元，呈年增1,039％，換算EPS 0.62元，也帶動首季EPS翻正，達到0.61元，且呈年增110％。
星通（3025）因股價短線漲多，達到公布注意交易資訊標準，應主管機關要求，先行公布最近期相關財務、業務等重大訊息，經披露，3月單月EPS達到0.62元，意外超出今年首季EPS 0.61元。
星通今年元月及2月因假期太多，致營收銳減，月營收僅來到0.27億元及0.31億元，致累計前二月營收陷入年減32.06％的困境，所幸靠著3月業績扳回一城，單月營收達0.95億元，呈年增134.96％，不僅帶動首季營收放大至1.52億元，年增率也由負轉正，呈年增22.06％。
表現在獲利上，也出現大翻轉，星通22日公布3月單月稅後純益達0.44億元，呈年增1,039％，換算EPS 0.62元，也帶動首季EPS翻正，達到0.61元，且呈年增110％。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。