星通今年元月及2月因假期太多，致營收銳減，月營收僅來到0.27億元及0.31億元，致累計前二月營收陷入年減32.06％的困境，所幸靠著3月業績扳回一城，單月營收達0.95億元，呈年增134.96％，不僅帶動首季營收放大至1.52億元，年增率也由負轉正，呈年增22.06％。

表現在獲利上，也出現大翻轉，星通22日公布3月單月稅後純益達0.44億元，呈年增1,039％，換算EPS 0.62元，也帶動首季EPS翻正，達到0.61元，且呈年增110％。