第76屆世界衛生大會（WHA）今天開幕，決定不將台灣參與的提案納入議程。蔡英文總統今晚表示，她仍感謝友邦及G7成員國對台灣的支持。全球的共識很清楚，就是台海議題必須和平解決，現在，是國際社會對台灣最重視、最友好的歷史時刻。身為台灣人，我們不該小看自己，也需要具備全球的格局跟責任感。

蔡英文透過臉書表示，現在的台灣，是世界的關鍵字，感謝友邦及民主夥伴支持台灣！第76屆WHA今天開幕， 衛福部長薛瑞元帶領世衛行動團，團結海內外的力量，前進日內瓦，呼籲各國支持台灣參與WHA與「世界衛生組織」（WHO）。

她說，很遺憾地，WHA並未將台灣參與的提案納入議程。台灣參與WHA，不僅和全體台灣人民的健康密切相關，更是全世界公衛和防疫體系不可或缺的一環。但她依然要感謝我們的友邦以及理念相近的民主國家，紛紛以多元的方式，支持台灣參加WHA、WHO。

而在剛結束的「七大工業國集團」（G7）領袖峰會上，G7成員國也連續三年，以具體行動表達對台海和平穩定的關切與重視。她也要特別感謝G7成員國對台灣及台海和平的堅定支持。「就像我一再強調的，台海議題早已從兩岸、區域的層次，成為攸關全球安全及國際繁榮的焦點」。

她強調，全球的共識很清楚，就是台海議題必須和平解決，戰爭不是選項，任何一方都不能以非和平的方式片面改變現狀。現在，是國際社會對台灣最重視、最友好的歷史時刻。身為台灣人，我們不該小看自己，也需要具備全球的格局跟責任感。

蔡英文表示，我們會持續與G7成員國及理念相近的國家攜手合作，強化全球民主陣營的韌性，共同守護自由、民主的價值，為世界的和平與繁榮貢獻心力。