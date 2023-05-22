第76屆世界衛生大會（WHA）21在日內瓦舉行，台灣連續7年缺席，衛福部長薛瑞元表示，台灣位於防疫第一線，如持續不加入WHO，難保下次疫情來時不會成為全球防疫破口。前立委郭正亮22日在《新聞大白話》節目指出，這種話他已經聽了10年，可是台灣不敢真的幹，比方說台灣變成毒品轉運中心、國際洗錢中心，國際反洗錢單位、國際刑警組織要開會議討論，不邀請台灣還真不行，這類壞的後遺症要讓國際社會感受到。

郭正亮表示，WHA這個事情，事實上已經有人去訪問美國了，問說：你美國為什麼不幫台灣提案？就有美國人私下說：因為我們表決會輸啊！「這個就是事實嘛！」你當然可以說是中國大陸反對，可是你表決就是會輸！所以台灣就要把WHA這個活動，做一些定位，比如說你是做場邊會議，在WHA的附近另外開一個會，這兩年陳建仁大概都是碰到這種場合。

「另外一個就是像薛瑞元講的：台灣會變成破口啊！我們最好破一次給美國看！」郭正亮提到，真的是這樣，看你要不要讓我參加某些必要的會議組織，台灣也許不能成為代表，可是重要的資訊溝通會議，要讓我們去，「老是講說搞不好我們會成為破口？老實說這話我已經聽10年了！」

郭正亮直言，我們每次都這樣，可是都不敢真的幹，你不敢真的幹，人家怎麼會知道，台灣會成為多大的問題？比方說台灣變成毒品轉運中心，變成國際洗錢中心，你才被注意，才發現國際反洗錢單位要開會議，不邀請台灣還真不行！防毒品的、國際刑警組織要討論，不邀請台灣還真不行！因為你這裡一旦成為破口，是非常嚴重的事情。因為我們這個地方真的很重要，是轉運中心，製毒能力極好。

「或疫情傳播，會造成很多國家的困擾，這種狀況，你要讓全世界知情！」郭正亮強調，就是說因為沒有參加國際重要的組織，導致台灣變成孤兒，那會有一些壞的後遺症，這個壞的後遺症要讓國際社會感受到，「不然他們根本不知道是台灣，搞不好還以為是泰國咧！」