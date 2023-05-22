高人氣南韓正妹實況主企鵝妹(柳允進，Jinny)以甜美外型走紅，近日她飛到台灣進行「徒步環台之旅」，沿路遇到許多慕名前去的粉絲，也有遇到怪人騷擾，在網路上掀起大量討論，近日有一名男子在企鵝妹用餐時突然坐到對面，並要求企鵝妹在他臉上簽名，事後網友在個人頻道曬出影片，還表示「女人是用來征服的，不是用來尊重的」，讓不少網友氣炸。

頻道僅有318人訂閱的YTR「躺平大師JAK」日前上傳影片，表示想搭訕企鵝妹，讓她感受到台中人的熱情，而他跟著企鵝妹的直播追蹤位置，到附近後表示似乎有看到企鵝妹，覺得本人滿矮的，以「小隻馬」稱呼對方，並說出「因為你們這些宅男呢沒辦法touch到她，沒關係我先幫你們一親芳澤」，在企鵝妹用餐時，男子直接坐到對面開始自我介紹，並要求企鵝妹在他臉上簽名，企鵝妹看起來十分為難，但還是在男子的要求下簽名。

男子嗆：「女人是用來征服的，不是用來尊重的。」（圖／YouTube截圖）

事後企鵝妹在直播中表示不喜歡吃飯被打擾，網友肉搜到影片後紛紛在留言區怒斥：「人家已經想先委婉拒絕了，還硬要騷擾人家。 到底多想紅? 這跟莫莉有什麼兩樣? 超沒禮貌」、「丟台灣人的臉她就已經拒絕了到底哪個意思聽不懂」、「你的影片斷章取義，只播好的一部分，企鵝後面不開心說出來的話都被你剪掉了，誇張，再演再掰阿。 有看完整直播的人都知道真相是什麼，真的很扯」，而男子嗆網友「女人是用來征服的，不是用來尊重的，你身為女人，不要跟我說不知道女性紅利是什麼。女人最看不起男人，就是那種超尊重女人的龜男。」不過目前他已經將言論刪除，並求饒希望網友不要罵了。