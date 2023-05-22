于櫻櫻（右）、黃志強都是傳奇歌手。（萬鴻經紀提供）

69歲的「9點半歌后」于櫻櫻以〈梨花淚〉紅了數十年，同時也因為失戀情歌被歌迷封為撕心歌后。近日，她在年代《那些年。那些歌》跟主持人陳國華分享往事。18歲即出道的她，回想第一次進錄音室錄製專輯的經歷，仍歷歷在目、難以忘懷，「我應該是唯一一個在錄音室錄歌被打的歌手」。

她說，當時一名工廠女作業員的薪資大約3千，錄音室的費用一小時就要8百，她第一次進錄音室錄主打歌〈含淚的分手〉，不管怎麼唱都達不到製作人跟唱片老闆的要求，「他們認為我沒有詮釋出詞曲的精髓，唱的太過歡愉，缺乏分手的憂傷。最後5個小時過去，我媽媽也受不了，帶我進廁所『神龍掌』伺候，等我再進錄音室時，真的是含著淚滿腹委屈的唱分手，結果才錄唱一遍，製作人跟老闆都滿意的說『這就對了』！」

另外，于櫻櫻也透露雖然她的失戀情歌會讓人痛到撕心裂肺，但卻有不錯的療傷效果，「有次我受邀到新加坡登台表演，結束後有位長得很漂亮的女生，跑來跟我說謝謝。因為失戀的她，靠著聽我的歌整整痛哭一星期，哭的嗓子啞了、淚也乾了，最後也發現心不痛了，成功走出情傷。」

同樣也僅以一首〈歌手〉聞名台語歌壇的黃志強，從小就陪著爸爸黃秋田到歌廳、舞台四處演出，在耳濡目染下奠定歌唱技巧，首次進錄音室，不到2天就完成專輯錄製。

黃志強說，因為爸爸年輕、帥氣又多金，吸引許多歌迷想成為他的繼母，用盡心思的想討好他，黃志強笑笑的說：「小時後的我雖然談不上錦衣玉食，但吃香喝辣是肯定有的。這些阿姨姐姐們，為了打通我這一關，真的是絞盡腦汁的想買通我，這讓沾爸爸光的我從小就享樂生活。」

2人在節目中重現〈梨花淚〉、〈一縷相思情〉、〈愛在夕陽下〉、〈嘉慶君遊台灣〉、〈歌手〉、〈舊皮箱的流浪兒〉等經典歌曲，雄厚的歌唱功力，將歌曲意境詮釋的淋漓盡致，讓陳國華讚不絕口。