通傳會（NCC）在6年前NCC准予中視換照，卻作出附款處分，要求神旺公司持股不得過半，經中視提起行政訴訟後，北高行政法院更一審判決NCC「原處分違法」。可上訴。

中視換照案的訴訟，北高行政法院5月18日宣判後，22日判決主文及理由尚未公布，但中視的律師表示，經向書記官確認，判決主文是NCC「原處分違法」 律師解釋，因為當年NCC的處分中視為了換照只能被迫接受「附款處分」，造成無法回復的狀況，無法撤銷原處分，只能請求確認原處分違法。

2017年NCC准予中視換照，但認為增資結果是法人股東神旺公司認購增資的持股逾事業總股數一半，與無線電視事業股權分散以避免言論集中的精神違背，作成附款處分，命令2019年前改為持股不過半， 如未改正完成，將廢止換照處分。

中視提行政訴訟後，北高行法院撤銷附款處分，NCC不服上訴，最高行法院認為NCC對換照申請審查，有其固有職權，但須「依法律授權」選擇附款的條件，且中視後來已在期限內調整股權結構，原審也未再調查等理由，廢棄發回更審。北高行政法院更一審判決NCC「原處分違法」。