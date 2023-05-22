國民黨徵召新北市長侯友宜參選2024總統大選後，藍綠白「三腳督」選戰正式開打，侯友宜在藍營2024選戰誓師大會中表示，若他當選總統，將依據《憲法》規範，到立法院做國情報告，接受全民監督。對此，前立委沈富雄22日就表示，「有一些水準以上的女性朋友，這群人在聽完侯友宜那場演講以後，很多人改觀了，說『不錯喔，講得不錯』」，引發討論。

沈富雄22日在廣播節目《POP大國民》中表示，「侯友宜開這個支票，其實意義不大，但有給大家一個感覺是你很負責」，沈富雄也提及，「我有一些水準以上的女性朋友，這些人很嫌侯友宜，而在徵召以後的民調，從交叉分析裡面可以看到，侯友宜的女性支持度高，但在女性裡面教育程度比較高的，是很喜歡講侯友宜國際觀不夠、兩岸關係不懂、看起來不像總統」。

沈富雄更接著說，「而這群人在聽完侯友宜那場演講以後，很多人改觀了，說『不錯喔，講得不錯』」，最後沈富雄也說，「我覺得侯友宜這個人，當初被很多人嫌東嫌西，是因為他們不認識侯友宜，侯友宜這個人就是用很平淡的言語，講出一般庶民大眾心裡頭很卑微的願望，大家聽了就會喊沒錯，這有很大的吸引力，這是民進黨一直不了解的」。