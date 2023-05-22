配合國家2050淨零碳排目標 ，金管會於2023年發布「上市櫃公司永續發展行動方案」，持續推動公司達成減碳目標。會計研究發展基金會舉辦「永續資訊揭露實務研討會：碳管理－溫室氣體盤查及確信」線上研討會，邀請產官學專家解說與分享，讓與會者快速掌握碳管理的法令規範與實務應用。

會計研究發展基金會董事長王怡心致詞時表示，永續議題涵蓋層面廣泛，需結合不同領域專業努力，攜手打造台灣健全的永續生態系。會計研究發展基金會在永續生態圈中扮演準則制定與人才培育之角色，將透過培育業界人才，協助企業作碳盤查，並持續舉辦相關研討會及課程，協助社會大眾對永續議題有更深入的認識。

金管會證券期貨局組長尚光琪表示，上市櫃公司永續資訊揭露，主要規範在年報與永續報告書。在年報方面，去年較大的修正是在「公開發行公司年報應行記載事項」：在附表2-2-2，希望公司揭露重要的環境及社會議題；附表2-2-3，強制揭露氣候相關資訊與溫室氣體盤查及確信情形。

王怡心進一步以SASB的五大面向（社會資源、人力資源、商業模式與創新、領導力及公司治理、環境）與26項子議題來剖析年報附表2-2-2 所規範的資訊揭露申報實務。

台灣檢驗科技股份有限公司（SGS）呂冠霖博士針對企業碳管理提出建議，他表示，企業若能充分了解碳相關需求，包括自身碳排現況如何，掌握多少資訊等，並在關鍵時刻引進資源，導入到最適方案，即可冷靜以對，克服淨零碳排所帶來的挑戰。

為配合金融監督管理委員會所提出的「上市櫃公司永續發展行動方案」，會計研究發展基金會即將推出「永續資訊規劃師」證照，以培養公司主管與員工的ESG相關永續專業職能，提升企業的國際競爭力。相關考試、認證程序與持續進修辦法，請密切關注「ARDF EDU線上學院」（https://www.ardfedu.org.tw/）。