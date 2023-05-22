民進黨主席、總統參選人賴清德21日表示，有人說2024總統大選是戰爭與和平的選擇，但若因藉由戰爭影響投票行為而成功，以後台灣的總統都將會由中國決定，這樣就不是民主了。前立委郭正亮22日在《新聞大白話》節目強調，義務役延長至1年、《全動法》動員高中生、警察受軍訓，都是政府推的。說台灣每人要有AK-47、不惜炸毀台積電，都是美國人先講的，賴怎麼不去怪美國跟蔡英文害他，反而說別人販賣戰爭恐懼？

「楊欣慈這個個案，你不覺得很好玩嗎？」郭正亮表示，《阿共打來怎麼辦？》這本書也是暢銷書，黑熊學院執行長沈伯洋寫的，那請問誰在販賣戰爭恐懼？這本書難道不是嗎？你說別人販賣戰爭恐懼，但獨派也寫這種書？說打來了怎麼辦、怎麼保護自己的，不是讓大家看了很害怕？

郭正亮提到，戰爭成為話題是因為政府做了很多措施，比如說義務役延長至1年，《全動法》動員高中生，後來暫停，可是教育部確實有把高中生登錄名冊，這是事實。後來還有警察接受軍事訓練，60％都是城鎮戰的內容。所以這個是誰在嚇誰？佈雷車你也在買，整天在那邊講烏克蘭，不就是你政府自己嗎？戰爭牌若奏效，賴清德說總統將由中國決定，那去問問吳釗燮，他一天到晚發言都是認為，台灣即將跟人家打仗！

「所以賴清德，害你的就是吳釗燮！害你的就是國防部，安排這些軍事上的措施！」郭正亮指出，還有那些老外，歐布萊恩，說每人要有一把AK-47，蔡英文還發給他大綬景星勳章，所以賴清德，蔡英文是不是在害你？這樣沒有戰爭恐懼嗎？每個人要發一把槍，這樣還不夠戰爭恐懼？歐布萊恩還說，刺針飛彈要放在派出所。還有一些講了又否認的，說什麼萬一最後撐不住，不惜炸毀台積電，這個都是美國人先講的！

郭正亮強調，我們引述了美國人講的話，變成我們在販售戰爭恐懼？「所以賴清德你應該去怪美國吧？是美國不想讓你當選吧？」所以冤有頭債有主，自己要搞清楚戰爭恐懼的來源是哪裡。「我事實上很少談台海戰爭！」都是引述美國人在兵推，做一點分析，不然根本就不談這個議題，談這個議題多傷感情，幹嘛去引起老百姓的恐懼？而且賴清德還說，這個不是今年的重大議題，「結果你一直講，這不是很奇怪嗎？」