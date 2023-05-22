國民黨徵召新北市長侯友宜參選2024總統大選後，藍綠白「三腳督」選戰正式開打，侯友宜在藍營2024選戰誓師大會中表示，若他當選總統，將依據《憲法》規範，到立法院做國情報告，接受全民監督。而最近有一份最新的民調指出，如果侯友宜當選2024總統，最希望他先處理什麼問題，有49％的民眾認為是「詐騙橫行」，有37％的民眾則認為是「兩岸關係」，引發討論。

YouTube頻道《中天電視》22日對於「國民黨『母雞』侯友宜登場，『小雞』們士氣大振，希望拿下立法院過半席次！如果侯友宜當選，你最希望他先處理哪個問題？」進行了網路民調，截至22日22時，已有1.5萬人進行投票，有49％的民眾認為是「詐騙橫行」、有37％的民眾認為是「兩岸關係」，有15％的民眾認為是「治安敗壞」。

參與投票的網友也紛紛留言表示「立刻重組特偵組，不讓塔綠班安全下莊，追回屬於全民的資產，該關的一個也不放過」、「兩岸關係搞好，大家才能好好的過日子，歲月靜好，萬世安穩」、「我是老黨員，也支持您」、「詐騙吧，真的有夠誇張，我18歲出社會馬上就遇到詐騙，當時被震撼教育，難過了好久」、「都很重要優先處理！」