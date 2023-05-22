以後應該不會再亂傳「甜瓜」安森尼要來台灣打球的假消息了吧！安森尼在22日晚上突然發布IG影片，正式跟全世界宣告自己退休消息，畢竟本季一整個球季都沒有找到新東家的甜瓜，宣告退役或許只是時間早晚問題，但在本季還沒結束之前突然宣布，確實造成外界不小震撼。

安森尼是在2003年以探花籤被金塊選上，從此展現他輝煌的20年職業生涯，他待過金塊、尼克、雷霆、火箭、拓荒者、湖人等隊，除了10次獲選全明星球員，也入選過年度隊伍6次，更在今年全明星賽被選進NBA 75大球星之一，他也跟隨美國男籃完成奧運3連霸。

安森尼在效力金塊與尼克時期，表現始終維持相當優異，直到2017年被交易到雷霆，他的個人表現才開始下滑，甚至曾在2018-19年球季只替火箭打了10場就被釋出，幸好隔年重新在拓荒者找到舞台，上季則在湖人跟詹姆斯一起打球，生涯最後一戰在去年4月6日出戰太陽。