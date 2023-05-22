美式賣場好市多提供會員許多優惠的日常用品。一位媽媽近日分享，他把O牌洗衣精搬回家試用，沒想到成果讓她相當讚嘆，「男人的汗臭跟體味能去除！」只是會留下濃濃的橘子香味，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，她在好市多買了特價的O牌酵素洗衣精，回家後馬上打開進行試用，「果真…男人的汗臭跟體味能去除！」不過讓原PO稍微不滿的是，洗完後衣物會飄散濃濃橘子香味，讓她忍不住懷疑是否倒成洗碗精。

對此，許多網友紛紛回應，「可以抑制臭味，我好像有點心動，夏天家裡只要有男人，汗臭味總是特別濃郁」、「它曬完就沒有味道了，我很怕其它牌子會有濃烈的花香」、「曬完以後橘子味就沒了，我用習慣了」、「這瓶洗貓尿比其他什麼品牌都有用！」、「我沒辦法接受衣服像洗碗精的味道，還在努力克服中」。

不過也有人提醒，「好用，但是泡泡超級多…已經減少用量，但是泡泡還是滿到洗衣機的蓋子」、「泡泡太多了，我用不習慣」、「我也用這個，唯一缺點泡泡太多，可能我之前都用慣了奈X樂濃縮的沒什麼泡泡」。