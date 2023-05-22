影》閃電雷鳴不間斷，蘆竹逾2000戶停電原因曝光。

今天晚間因鋒面接近，桃園出現傾盆大雨，天空可見不斷閃電，稍早蘆竹區一帶約有2000多戶突然停電，引起民眾討論。對此台電表示，停電原因為樹枝碰觸，目前已經全面復電。

台電桃園營業處指出，晚間9點5分蘆竹區八德一至二路、土地公坑、山外路、山林路一至三段、山腳里、外社里、坑子里、土地公坑、赤塗崎、赤塗路、草子崎、富貴街、貓尾崎一帶停電，停電總戶數為2603戶，停電原因經調查後發現是樹枝碰觸，已派員至現場查修，2007戶先復電，其餘596戶於22點23分全面復電。