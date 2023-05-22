影》閃電雷鳴不間斷 蘆竹逾2000戶停電原因曝光 22:422023/05/22 中時 陳夢茹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （翻攝自影片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 影》閃電雷鳴不間斷，蘆竹逾2000戶停電原因曝光。 訂閱影音： 中時新聞網 今天晚間因鋒面接近，桃園出現傾盆大雨，天空可見不斷閃電，稍早蘆竹區一帶約有2000多戶突然停電，引起民眾討論。對此台電表示，停電原因為樹枝碰觸，目前已經全面復電。 台電桃園營業處指出，晚間9點5分蘆竹區八德一至二路、土地公坑、山外路、山林路一至三段、山腳里、外社里、坑子里、土地公坑、赤塗崎、赤塗路、草子崎、富貴街、貓尾崎一帶停電，停電總戶數為2603戶，停電原因經調查後發現是樹枝碰觸，已派員至現場查修，2007戶先復電，其餘596戶於22點23分全面復電。 桃園蘆竹區稍早有2000多戶停電，經台電調查停電原因為樹枝碰觸，全面搶修後已經復電。（台電提供／陳夢茹桃園傳真） #桃園市 #蘆竹區 #停電 #樹枝 #打雷 也許您會感興趣 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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