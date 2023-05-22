日前傳出裁撤中國研發團隊的美國美滿電子科技公司（Marvell）近日宣佈在越南成立晶片設計中心，該公司原在上海擁有800人的研發團隊，去年10月即已傳出部份裁撤的消息，裁員補償方案為「N+3」，近日再傳出將剩餘的中國研發團隊全部裁撤。

據《快科技》引述外媒消息稱，美國美滿電子科技公司（Marvell）宣佈在越南胡志明市成立在世界上有領先地位的晶片設計中心。該中心的前身是位於胡志明市第7郡新順出口加工區的美滿（越南）技術有限責任公司。通過此次升級，美滿（越南）將成為美滿集團在世界上4大研發中心之一，是越南半導體工程師心目 中理想的工作場所。

報導說，目前美滿公司在越南擁有約300名員工，其中97%為半導體工程師。為滿足人力資源需求，美滿集團將通過助學金計畫支持越南科技專業的優秀大學生，並優先招聘在越南處境困難的員工，尤其是女性員工。

在此之前已傳出消息稱，美國Marvell晶片設計公司繼去年10月宣佈裁撤大部分中國研發團隊之後，近日已決定將剩餘的中國研發團隊全部裁撤，補償方案可能與去年10月裁員時給出的「N+3」方案一致。

報導稱，Marvell成立於1995 年，總部設在矽谷，在中國的上海、南京、成都和北京都設有研發中心，是一家提供全套寬頻通信和存儲解決方案的全球領先半導體廠商，針對高速、高密度、數位資料存貯和寬頻數位資料網路市場，從事混合信號和數位信號處理積體電路設計、開發和供貨的廠商。

Marvell在中國的員工總數一度接近1000人，其中設在上海的國際研發中心曾擁有800多名研發人員，是繼美國總部、以色列以外的第3大研發中心。