原本堅定親俄立場的亞美尼亞，態度發生鬆動，總理帕希尼揚 (Nikol Pashinyan) 表示，由於俄羅斯對盟友一直缺乏支持，打算退出莫斯科領導的集體安全條約組織 (CSTO,集安組織)。面對亞塞拜然的軍事威脅，亞美尼亞對俄羅斯的無能越來越感到沮喪。

莫斯科時報(The Moscow Times)報導，帕希尼揚之所以如此悲憤，是因為俄羅斯總統普丁在上星期接見了亞塞拜然總統阿利耶夫(Ilham Aliyev)，雙方會談期間，普丁沒有提到亞塞拜然的要求。

長期以來，亞美尼亞和亞塞拜然一直都有領土衝突，分別在1990年與2020年發生了兩次「納卡戰爭」，全稱是「納戈爾諾-卡拉巴赫地區戰爭」( Nagorno-Karabakh_War)，那是亞塞拜然境內的亞美尼亞人居住區，因此管轄權出現爭議。

由於俄羅斯的調停能力實在不行，高加索國剺開始尋求歐盟和美國幫助，希望由談判達成和平協議。亞塞拜然於1999年退出集安組織，而亞美尼亞仍相信俄羅斯能處理好他們的權益，仍然在集安組織當中。

2020年的第2次納卡戰爭，持續6星期的戰爭期間，亞美尼亞多次批評俄羅斯提供的武器相當拙劣，特別是伊斯坎德爾飛彈，不準又缺少威力。此戰在俄羅斯斡旋下停火而結束，但是亞美尼亞因為戰場上的失利，被迫割讓了他們控制了幾十年的大片領土。

亞美尼亞自1991年蘇聯解體以來，一直依賴俄羅斯提供軍事和經濟支持，但是在納卡戰爭之前，莫斯科 一直未能履行維和任務。

在俄烏戰爭爆發後，亞塞拜然再次對亞美尼亞控制區步步進逼，多佔領了一處村莊。亞塞拜然向集安組織要求軍事幫助，但從未實現。

俄羅斯在烏克蘭戰場陷入困境，再加上他們不願與亞塞拜然的主要盟友-土耳其發生緊張對立，這使得俄羅斯無視了亞美尼亞的要求。