34歲女星黃露瑤是藝人黃西田的愛女，曾參演《多情城市》、《牡丹花開》、《黃金歲月》、《美麗人生》等劇集，也主持節目累積經驗，曾入圍第48屆金鐘獎兒童少年節目主持人獎，她過去在戲劇中曾穿比基尼亮相，好身材令觀眾印象深刻，近日她曬出一身低胸辣照，讓爸爸看到後跳起來。

黃露瑤5月21日在社群平台曬出美照，並表示5月20日她發了一張比愛心的照片，只見她穿著短袖上衣，對鏡頭發送甜美笑容，不料這張照片卻被家人取笑太古板，認為照片中規中矩，弟弟還問「流量密碼勒」，讓黃露瑤哭笑不得，於是為了不想被取笑是大媽，她準備了一張火辣私照，發文前給爸爸黃西田先看過，結果黃西田看到後跳了一下直呼：「哎喲威啊！好不習慣」，接著大笑。

黃露瑤不免納悶「通常看到應該會生氣吧」，但也覺得「我們這一家奇奇怪怪很可愛」，照片中她穿著白色低胸吊帶裙，雪乳加上深邃事業線辣度破表，搭配性感神情相當撩人，貼文一曝光，網友紛紛表示：「仙女下凡，美喔！」、「好好笑，家人看到應該都會說穿起來穿起來，但你們家真的很特別」、「應該說妳們家都很和諧很幽默，沒有很奇怪的想法，所以很可愛的一家人」、「真材實料」、「這才是～～現代版啊！！ 流量密碼就是要展現自己，但爸爸的確會不希望自己的女兒被別人看太多」。