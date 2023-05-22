台中市一名坐擁5億身家的賴姓高三生，在與夏男登記結婚2小時後，突然離奇墜樓亡故，賴男家屬質疑他是遭到謀財害命。賴家委託律師許哲維19日則指出，賴男繼承的30筆房產遍及台中市山、海、屯區，且主要集中在北屯區，才可能因此引人覬覦。如今更有知情人士透露，賴生從名義上阿公、血緣上的生父，生前所贈與上千坪土地「粗估市值高達12億多」。律師指出，若夏男遭判有罪，這些土地可能會收歸國有。

據《三立新聞網》報導，知情人士透露，賴生被贈與的這些土地的價值遠不只5億，並列出賴姓男子名下的土地大多位在重劃區，例如北屯區美和段530.55坪價值3.6億、洲際段336.909坪約2.1億、榮德段101.513坪0.5億，其中最值錢的就是單元四800坪角地，高達6億，粗估市值12.2億。

知情人士還透露，部分土地是賴姓男子名義上的阿公經營碾米廠時，部分農夫借錢還不出來就抵押土地，加上他投資經營有道累積，又有計畫性過戶。不過律師分析，賴生的配偶夏姓男子如果被判有罪，而賴姓男子母親又沒有取得可分配遺產的身分，這些土地到時可能收歸國庫。