通勤月票即將在7月1日上路，基北北桃版公共運輸定期票發行及票收清分作業協議書22日舉行簽約儀式，悠遊卡公司將負責通勤月票基北北桃版背後的清分作業，成為健全交通運輸業者財務金流的最佳後盾。同時也是台北捷運公司、台北市公車聯營公車業者等各大運輸業者時隔20年後再度攜手合作。

在台北市政府交通局長謝銘鴻的見證下，悠遊卡公司董事長林志盈、台北市公車聯營管理委員會主任委員李博文與台北捷運公司董事長趙紹廉今日簽署「基北北桃公共運輸定期票發行及票收清分作業協議書」，為自2002年北捷、台北市政府停車管理處、台北市公車聯營公車業者票證整合發行悠遊卡，時隔20年之後，各大運輸業者再度攜手合作。

悠遊卡公司表示，通勤月票基北北桃版適用範圍大舉擴張，除了原本1280公共運輸定期票可搭乘的捷運、市區公車、YouBike、淡海及安坑輕軌之外，台鐵、國道及公路客運、桃捷和輕軌也都可每月不限次數搭乘，除讓所有公共運輸業者在疫情後可迎來乘客外，亦可引導大眾多多搭乘大眾運輸工具，民眾便利出行亦可促進節能減碳，為淨零碳排共盡一份心力。

悠遊卡公司指出，此次通勤月票基北北桃版在中央與地方政府的支持下，提前將補助款撥發至信託機構，透過悠遊卡公司完善的清分機制，交通運輸業者可在民眾搭乘過後的「D＋2」日後即可拿到票款，不但讓業者的營運資金得以更有效運用，也大大紓解了業者的周轉壓力。

悠遊卡公司說明，今日與北捷、台北市聯營公車完成簽約後，悠遊卡公司亦將於5月26日與新北市公車業者、台鐵、國道與公路客運、桃捷及輕軌等業者簽約，讓基北北桃版通勤月票的清分機制趨於完整。

身兼大都會、首都、台北、三重客運董事長的台北市公車聯營管理委員會主任委員李博文表示，基北北桃公共運輸定期票的簽約發行，是繼2000年，公車業者把票證權轉交台北智慧卡票證籌備小組（也就是後來的悠遊卡公司）以來，時隔23年後，再一次把委託發行票證權釋出。

李博文笑說，簽約會場光是各運輸業者的公司大小章就有30幾顆，堪稱公共運輸史上的又一件大事。他指出，除期待政府在推動1200定期票的同時，務必保障公車業者的權益，也呼籲所有業者應該同步提升服務品質。

另，鑒於1200定期票發行後，乘客勢必增加，李博文也向有意投身公車客運業的大客車駕駛人喊話，自2022年10月1日起，雙北市政府已幫業者調整運價，並要求為每名員工調薪6000元，業者仍將不斷改善工作環境與福利待遇，希望能夠紓解公車司機缺員的問題，振興疫情後重創的公共運輸，回到疫情前的水準。