日前慕尼黑聯邦國防大學情報與安全研究中心(CISS) 學者施美白（May-Britt Stumbaum）在接受《慕尼黑信使報》採訪預測，中國大陸可能會在2025年1月攻打台灣，並且需要一個月圓之夜和好天氣。對此，退役中將帥化民22日就表示，「這種根本不值得討論，我們研究一輩子的軍事，都很難拿捏中共什麼時候武統，這個話根本不必考慮」，引發討論。

帥化民22日在中天節目《盧秀芳辣晚報》中表示，「我都懷疑這個人有沒有軍事常識，對台灣有沒有了解」，帥化民坦言，「台灣每年從10月份開始吹東北季風，要吹到3月，台灣海面才稍微平穩一點，4、5月才算是風平浪靜，這個人這連基本常識都沒有，為什麼說春節呢？我看是因為越戰的春節攻勢打垮美方，才對這個人有點啟示」。

帥化民最後強調，「這種根本不值得討論，我們研究一輩子的軍事，都很難拿捏中共什麼時候武統，這種人無知又喜歡講話，中國大陸要武統台灣也是要長期準備，戰爭不是兒戲，除了大軍要來之外，還有登陸的問題，以及陸戰隊的數量有沒有到一定的量？這個話根本不必考慮」。