IC設計千金股世芯-KY股價勢如破竹，連二個交易日都曾衝上1,580元，不僅刷新歷史天價紀錄，更驚人的是，世芯-KY的股價超越各大研究機構給予的目標價，包括：摩根士丹利的1,480元、麥格理的1,530元、中信投顧的1,400元，也與瑞信賦予的1,590元幾乎「平起平坐」。因此，花旗環球最新賦予外資圈最高的1,920元股價預期，一來可望激勵世芯-KY股價再升級，另一方面，也可望帶動研究機構啟動新一輪對世芯-KY的財務上調潮。

花旗環球證券半導體產業分析師陳佳儀指出，比起其他同業，世芯-KY更聚焦在HPC、AI應用的服務，其2022年先進製程營收占比高達80％，也凌駕其他業者。考量世芯-KY在非消費性領域的有利產業地位、先進技術領域布局，以及趁早切入電動車用ASIC的優勢，給予世芯-KY「買進」投資評等。

放眼後市，花旗環球證券點出世芯-KY有三大利多：美系客戶委外需求愈來愈高、來自更先進製程的貢獻持續提升、AI半導體的強勁成長潛力，評價可望進一步提高。外資估算，世芯-KY於2023年的每股稅後純益（EPS）高達45.15元，比2022年高出8成以上，2024年再年增32％、EPS達59.73元，每股可賺進將近六個股本。