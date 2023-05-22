有位老師向媒體投訴稱台中大里區僑泰高中考場20日會考進行數學科考試時，竟提早20分鐘敲鐘，導致部分考生停筆2至3分鐘，聽到廣播後才又開始作答，影響考生情緒；校方表示，發現鐘聲有誤已立即廣播請學生繼續作答，目前已轉到全國試務會進行處理。

今年國中會考於5月20、21日登場，有老師向媒體投訴表示，在僑泰高中考場，國中會考第1天的數學科，考試鐘響時間原本應是11時50分，未料卻在11時30分就敲鐘，整整提早20分鐘，部分學生一聽到鐘聲響起，立刻停筆不敢繼續作答，監考老師應變力不足，也沒有及時請學生繼續作答，直到經過2、3分鐘，才響起廣播請學生繼續作答。

學生向老師反映，提早敲鐘導致作答情緒受影響思緒大亂，還有考生在鐘聲敲起時趕緊猜完未完成的題目，得知鐘聲錯誤後又花時間將猜的題目全部擦掉再重新作答，更有學生因此哭著走出考場，希望試務中心能有所彌補。

僑泰高中校長温順德表示，考場鐘響時間是由電腦控制，不清楚為何會出現提早敲鐘的情形，對此感到遺憾，不過校方發現鐘響有誤後，立即廣播請學生繼續作答，並未等了2、3分鐘後才廣播。試務中心人員也一一到各班級確認，並未出現學生提早交卷的情況，影響時間很短暫，沒有延長作答時間。

温順德說，目前已接到反映有考生作答情緒受影響，希望能有所彌補，但因此狀況屬考場重大事件且非學校能決定如何彌補，在昨日召開的中投區試務會中有提出討論，目前已轉到全國試務會進行處理。