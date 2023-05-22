「不老男神」林志穎去年7月發生嚴重駕車自撞意外，經過多次手術以及復健治療後，所幸身體已逐漸恢復健康，也開始投入工作，而工作之餘，他也不忘與愛妻陳若儀共度甜蜜時光，近期更趁著飛往歐洲與她度過520，而網友們也曬出相關偶遇畫面，大讚林志穎：「親民和善。」

林志穎近期與愛妻陳若儀一同飛往米蘭旅遊，雖然到達第一日便在限時動態寫下：「行李遺失第一天，有人懂這心情嗎？」自揭旅程的開端因為行李遺失而有些不順。不過，此番「小插曲」並未影響兩人旅遊的心情，陸續在社群上曬出旅遊的美照。

其中，由於「520」諧音「我愛你」，因此5月20日也逐漸成為另一種情人節，而陳若儀也應景的在21日寫下：「Happy520」並曬出多張「老公視角」照，更於貼文標註老公林志穎的社群帳號放閃，而林志穎也以「老婆視角」照回應，兩人大放閃光彈的行為也讓粉絲看到嗨翻。

此外，近日有網友在社群上曝光偶遇林志穎夫妻的故事，指出一開始林志穎陪妻子逛街時，被問及他的外表看似明星林志穎時，原先不願承認，是該名網友透過聲音才認出他的身份，而後林志穎也相當親民的與網友合照，並透露自己的身體經休養治療後已恢復約7成左右，被網友大讚：「平易近人，沒有明星架子。」相關畫面在網路流傳後，不少網友也盛讚林志穎的素顏近況照，直呼：「即使可以看見鬍渣，也是心中的男神」、「是我整個青春期都在朝思暮想的男人啊。」