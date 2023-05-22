國軍漢光演習電腦兵推於上週結束，一連5天4夜不間斷，據了解美方觀摩團循例由美軍退役上將帶隊。今年參與人數高達70多位創歷年最多。媒體人謝寒冰22日在《頭條開講》節目提到，這次兵推他們不小心說溜嘴，說這次演習特別把所有國軍沒擁有的武器，全部沒放在演習當中。表示過去演習的時候，幻想了一些我們沒有的武器，把它放進去了，表示我們以前的兵推，根本是在辦家家酒，最後整個兵推只有美國有好處。

「過去的漢光演習，其實美軍一直都有來，只是人數不像這次這麼多，這次規模真的非常非常大！」謝寒冰表示，但是比較奇怪的是，他們在關鍵時刻竟然放著外國人去兵推，請問真的作戰的時候，美國人會在嗎？如果真的作戰的時候美軍不會在，情況完全不一樣，那我們在推什麼？

謝寒冰提到，我們跟南韓完全不一樣，因為美國在南韓有駐軍，他的整個指揮體系，就是由美軍來指揮的，所以他們平常就是這樣演練。但我們現在兵推，也是美國人在玩？可是等到真正作戰的時候，是只有台灣軍隊在作戰！因為美國跟我們沒有共同防禦協定，美軍也不會在台灣。

「美軍在漢光演習只演習一個，叫人道支援！」謝寒冰指出，什麼叫人道支援，就是建立一個人道空中走廊，大概就是把他們AIT的人撤走而已，那跟我們的作戰有什麼關係？完全沒關！所以我們幹嘛去跟他兵推，兵推這個沒有意義，因為那只是美國人自己在耍著玩，我們的軍隊到最後也不是這樣作戰。因為我們跟美國的指揮體系，根本就沒有對接，在作戰的時候，還是我們的軍官指揮我們自己的部隊，跟美國人有何關係？

謝寒冰強調，如果航母包圍台灣，「你覺得美國會過來嗎？當然不會啊，他們就走啦！」他們就會遠遠地看，就像上次裴洛西來的時候一樣，就在1500公里外面等著看，不然怎麼辦？美國沒有說他要過來。這次漢光兵推還有一個很重要的，就是他們不小心說溜嘴的一句話，他們說這次漢光演習特別把所有國軍沒有擁有的武器，全部沒有放在演習當中。這句話是什麼意思？

「表示過去演習的時候，幻想了一些我們沒有的武器，把它放進去了！」謝寒冰直言，那請問一下這是在幹嘛，是在打電動玩具？要不要把興艦也放進去好了？表示我們以前的兵推，根本是在辦家家酒。美國人來觀摩，或給我們部分意見，是可以的，但照理說他不應該直接干預，應該是讓我們的部隊兵推完之後，看我們哪裡有得、哪裡有失，把新的作戰觀念或建議提供給我們，如果兩個老美下去玩，大概是要看我們戰力到哪裡，美方要做什麼因應，最後整個兵推只有美國有好處，我們什麼也沒獲得。