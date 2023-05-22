據NABE調查，98％受訪者預期今明兩年的美國通膨壓力仍居高不下，消費者物價指數（CPI）年增率，繼續高於Fed的2％目標水準。美國4月CPI年增4.9％，即使年增幅度連續第10個月縮減，但仍明顯高於Fed目標。

僅2％受訪者預期通膨率在今年下半年會縮減至2％。另外，59％受訪者不認為美國通膨率在2025年底之前會下降至Fed目標水準。

就預測中間值來看，專家估計就算通膨率明年會逐步縮減，並愈來愈接近Fed目標，但仍會略高2％水準。

Fed偏好用來衡量通膨情況的核心個人消費支出（PCE）物價指數，NABE調查的中間值預測，今年會從首季的季增4.9％，到第四季縮小至3％。明年第二季再縮小至2.4％，第四季降至2.2％。

對於Fed持續升息來抑制通膨，68％受訪者認為Fed正透過壓制通膨來達到經濟「軟著陸」目標同時，並未觸發重大衰退而衝擊經濟。

至於美國經濟正面對何種重大下滑風險時，42％受訪者為Fed「過度貨幣緊縮」是對經濟構成最重大威脅。

據NABE的預測中間值，專家預期Fed在年底暫停升息後，才會在明年首季開始降息。

調查預估聯邦基準利率區間中間值，從第二季到第四季將維持在5.125％，然後明年首季降至4.625％，然後逐步降息，第二季4.375％、第三季3.875％、和第四季3.583％。

受訪者看好今年美國就業市場持續強勁，預估今年平均每月新增14.2萬個工作職務，高於2月時預估的10.2萬個。失業率平均3.7％，也低於2月估計的3.9％。