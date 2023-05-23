數據指出，5月1日到20日韓國出口額年減16.1％到324億美元。這段時間實際工作日數為14.5天，比去年同期少了0.5天。若換算成日均出口額，也較一年前減少13.2％。

此外同期間韓國進口額也同樣年減15.3％到367億美元，這也使得該國貿易逆差來到43億美元。總計從去年3月到今年4月，韓國收支已經一連14個月出現逆差。

若從年初到5月20日為止進行計算，韓國貿易逆差則是累達295.48億美元，為去年的62％。韓國去年全年貿易逆差創下史上最高紀錄。

就產業類別方面，身為韓國經濟引擎的晶片出口依然深陷低潮，年減35.5％到42.6億美元，為連續第九個月出現衰退。其它主要出口產品也不見起色，像是石油製品的出口額大減33％、電腦周邊設備與船舶出口減幅更是深達47.3％與58.3％，不過汽車出口額則逆勢激增54.7％、表現格外亮眼。

就出口國家來看，雖然中國重新開放經濟，曾讓外界樂觀預期將有助拉抬出口，不過在這段期間，韓國對其最大貿易夥伴的出口卻仍舊下滑23.4％到67.9億美元。總計截至上月為止，韓國對中國出口已是連續第11個月下滑。

韓國對美國出口則是小跌2％到58億美元，對歐盟出口也略滑1.1％到37.5億美元。不過對越南與日本出口則各自年減15.7％與13.9％。