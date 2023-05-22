西方古典音樂名作《春之祭》國樂版，本週末將由台北市立國樂團全球首演，並由新加坡籍的黃佳俊擔任指揮。黃佳俊是馬勒國際指揮大賽冠軍，在歐陸表現出色，並與多個國際級知名職業樂團合作演出，被譽為「具有深沉而真誠的音樂性」，現為日本愛樂交響樂團首席指揮及德勒斯登愛樂樂團首席客席指揮。

台北市立國樂團團長陳鄭港表示，這場音樂會充滿挑戰，透過《春之祭》的移植、彩排和演出，可以全面地研究國樂團的優點，也可以有更多素材思考國樂團的下一步未來。

史特拉汶斯基《春之祭》國樂版，是作曲家王辰威從2009年就立志要移植給國樂團的樂曲。王辰威表示，西樂注重「共性」，國樂注重「個性」，使得國樂團繽紛的音色在多數的移植作品中成爲纍贅，但是這首《春之祭》卻是少數注重「個性」的交響樂作品，可以提供國樂團發揮强項的機會。

原曲發掘了許多奇異、不尋常的音色，採用了多種特殊的管樂器，並常用獨奏片段、特殊演奏技法和極端音區，深具個性，正好給國樂器用武之地。王辰威除了遵循史特拉汶斯基的創作理念之外，也相應加入了少數民族樂器及地方特色樂器。

王辰威表示，移植《春之祭》過程中讓他反思，國樂團在發展「交響」的過程中往往壓制了樂器的特色。「但《春之祭》也許提醒我們，『交響』不一定純粹追求『和』，也可追求『和而不同』。」期待這場音樂會的演出，能持續探亮國樂團前行之路。

值得一提的是，除了《春之祭》，同場音樂會也將演奏黃佳俊所改編的、俄國作曲家穆索斯基《展覽會之畫》國樂版，讓樂迷聽見國樂訴情敘景的各種可能。

音樂會將於5月26日在台北市中山堂中正廳登場。