愛爾蘭廉航瑞安航空（Ryanair）22日公布，受惠於疫後報復性旅遊，2023財年（迄至3月底）由虧轉盈，繳出全年淨利14.3億歐元，不僅接近史高也優於預期，2022財年淨損2.408億歐元。瑞安看好今夏旺季需求，預估今年客流量成長10％，可望抵消上漲的燃料成本。