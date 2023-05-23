瑞典卡車製造商Volvo22日宣布，同意出售1,000輛電動卡車，給瑞士建築解決方案供應商Holcim，預定2030年前完成交車，這是Volvo迄今接獲最大筆電動卡車訂單。Volvo首批出廠的130輛電動卡車，將於今年第四季到明年底，交付到德英法及瑞士等市場。