今年在聯邦公開市場委員會（FOMC）具有投票權的他向記者表示：「我對於放緩升息一事抱持開放態度」。不過他也強調，這不意味聯準會（Fed）的任務已經完成。卡什卡里解釋6月暫停升息只是要讓Fed獲得更多資訊，做為日後決定利率決策的依據。

為了打擊通膨，聯準會（Fed）過去一年快速升息，在本月更把聯邦基金利率調高到5％至5.25％的16年高點。

不過針對6月會議是否暫停還是持續升息，Fed內部現今則是立場分歧。部分官員指出，通膨與經濟活動的降溫幅度不足以讓利率持平不動。但包括主席鮑爾在內的一些官員則暗示，也許應該暫緩升息腳步，以評估先前激進升息對經濟造成的影響。

卡什卡里認為，雖然美國通膨並不如Fed預測般快速下滑，但情況也沒有變得更差。加上銀行業的動盪迄今尚未平息，使得Fed有更多理由放慢升息速度。

此外根據芝商所FedＷatch工具顯示，聯邦基金利率期貨投資人目前預測Fed在下次決策會議有逾8成將會維持利率按兵不動，只有近兩成押注將升息1碼。

在疫情爆發前，卡什卡里曾是FOMC最鴿派的成員之一。不過自從去年起，他對於貨幣政策的立場出現逆轉，力挺快速緊縮，反變成Fed的鷹派大將。

針對近來美國銀行業爆發的倒閉事件，曾在2008年金融危機時期、擔任財政部官員的卡什卡里表示，就他以往的經驗判斷，銀行業面臨的壓力並未完全消除，有些嚴重者甚至將對經濟活動造成傷害。

他還補充，如果通膨能快速下滑，Fed也許明年初有機會降息，能協助銀行緩解壓力。但通膨若持續頑強，Fed有必要長時間維持利率在高點或甚至持續升息，銀行業壓力恐將變得更加嚴重。