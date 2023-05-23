澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）22日告訴國會，與美國在氣候、關鍵礦物及乾淨能源上將有緊密合作。

他表示美澳協定「可擴展及分散我們的乾淨能源供應鏈，促進關鍵礦物的永續供給和加工，強化發展乾淨氫氣、電池技術及其他潔淨能源產品。」

全球約一半的鋰礦、稀土等礦物係靠澳洲供應，這些關鍵礦物可用於製造電動車電池或具國防用途。在全球致力供應鏈多元化，避免過度依賴中國之際，澳洲礦物大國的角色變得舉足輕重。

正當澳洲想發展成氫氣和氨氣主要生產國，這份美澳協定也涵蓋乾淨能源項目。

該協定等於幫澳洲的關鍵礦物及再生能源供應商鋪路，使其能根據美國《國防生產法》（ Defence Production Act，DPA），取得本土供應商的資格。

澳洲礦商也能因美國總統拜登去年8月簽署的《降低通膨法案》（IRA）受惠，獲美國政府的能源補助，IRA推動重新活化全球再生能源供應鏈。

艾班尼斯出席21日在日本廣島舉行的四方安全對話（Quad）峰會後告訴記者，美澳協定可幫澳洲創造巨大商機，強調這份協定的重要性。

美國國家安全委員會（U.S. National Security Council）與澳洲工業部的官員，將共同組成一個特別小組，今年年底前擬定一項計畫，強化兩國產業合作及加速相關方面的發展。

澳洲礦業大亨佛瑞斯特（Andrew Forrest）指出，澳洲正打算尋求盟友投資，發展關鍵礦物加工業，加強綠氫出口，美澳協定來得正是時候，對澳洲來說「非常正面」。