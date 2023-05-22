我駐德國大使謝志偉。（資料照片，鄧博仁攝）

對於郭正亮退出民進黨一事，我駐德大使謝志偉虧「耶魯走多了，總會碰到鬼」，郭正亮今（22）日則回應，「回來台灣我就奉陪」，如果人在德國就好好做外交，「我們要花很多錢養你，結果你自己在搞你自己的政治」！

前民進黨立委郭正亮19日發表172字聲明，宣布退出民主進步黨，強調「道不同不相為謀，君子絕交，不出惡言。惟願堅持自由民主、追求清廉勤政、謀求兩岸和平的同志，能不斷回顧從政初心，經常自我反省，面對現實落差，提出務實解方，才對得起關切台灣前途的廣大民眾。」

而我駐德大使謝志偉今則在臉書虧，「還是耶魯大學的博士呢，早說過了嘛，耶魯走多了，總會碰到鬼的！」「還自己找台階下，說是道不同，不相為謀，不是你跟人家道不同，而是人家不同你為盜。」

郭正亮今在《新聞大白話》回應，他德國大使就做好自己的外交工作嘛！他這麼關心台灣，這麼愛搞台灣政治，就辭職回來台灣搞啊！「回來台灣我就奉陪」，如果人在德國就好好做外交，吳釗燮也要管一管外交代表，台灣外交很困難，在德國，「我們要花很多錢養你，結果你自己在搞你自己的政治」！