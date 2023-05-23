搭上ChatGPT熱潮再造顛峰的繪圖晶片龍頭輝達（NVIDIA），現在又準備跟英特爾、超微等晶片大廠搶地盤，22日在德國超級電腦運算會議上宣布，與英國布里斯托爾大學及惠普合作，運用輝達開發的Grace CPU晶片，打造命名Isambard 3的超級電腦。