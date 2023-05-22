台灣職業女網好手謝淑薇本周參加WTA巡迴賽史特拉斯堡網球賽，為28日開打的法國網球公開賽暖身，並且暌違將近19個月再度參加單打賽事，會外賽連過兩關取得會內賽資格，可惜22日在女單會內首輪32強奮戰三盤，6比7（2比7）、6比1、1比6不敵紐西蘭女將蘿特菲（Erin Routliffe），接下來繼續在女雙力拚佳績。

謝淑薇上次參加單打是2021年10月，她透過臉書表示，原本以為單打會從草地賽季開始，不過史特拉斯堡賽前補進單打籤表，她火速整理行李順利趕上會外賽，她也說，打完單打發現以前受傷的地方都沒痛，是最好的消息。

會外賽連過兩關，謝淑薇順利前進會內賽，首輪原本要對上過去的女雙搭檔、比利時梅騰絲（Elise Mertens），不過梅騰絲退賽，對手換成會外賽「幸運輸家」紐西蘭蘿特菲，是雙方第一次在WTA巡迴賽交手，經過超過2小時對抗，謝淑薇落敗。

接下來謝淑薇還會和中國大陸選手王欣瑜合作女雙，兩人預計23日首輪出賽，對手是俄羅斯嘉布耶娃（Angelina Gabueva）／愛沙尼亞坎尼佩（Kaia Kanepi）。