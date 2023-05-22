亞洲文化協會台灣基金會2023年台灣獎助計畫於2022年11 月開放徵件申請，共收到41件，其中視覺藝術領域為26 件、表演藝術領域15件，經初選、台灣評審複選及紐約總會決選，最終共六人獲獎。（亞洲文化協會台灣基金會提供）

亞洲文化協會台灣基金會今（22）日公布2023年獎助計畫得獎名單，國家文藝獎得主魏海敏也名列其中，她計畫訪問美國學術及研究機構，同時也受到邀請，將到哈佛大學與文學評論學者王德威一起主持講座。

魏海敏是京劇大師梅葆玖的首位公開承認的弟子。她所獲得的重要獎項和榮譽包括「世界十大傑出青年獎」、「亞洲最傑出藝人獎」、「國家文藝獎」和「梅花獎」。

除了傳統京劇，魏海敏也有百變京劇天后之稱，她嘗試演出不同的角色，和音樂劇、多媒體劇場、沉浸式劇場合作，透過文化交流及觀察，創造新的表演風格和技巧，以京劇祭酒的身分致力於更新古老的藝術形式。

這趟美國行，魏海敏還將到紐約哥倫比亞大學、衛斯理學院、史丹佛大學和加州大學等，與教職員工和學生見面，並舉辦京劇講座及工作坊。

亞洲文化協會台灣基金會2023年台灣獎助計畫於2022年11 月開放徵件申請，共收到41件，其中視覺藝術領域為26 件、表演藝術領域15件，經初選、台灣評審複選及紐約總會決選，最終共六人獲獎。

此外，台灣獎助計畫申請人袁家珣計畫「光之屋─龜茲、塔波、阿爾奇壁畫研究」，於亞洲文化協會紐約總會全球徵選提名勝出，獲選為2023 ACC／Ford Foundation Endowment Fellowship受獎人。2023年獎助計畫受獎名單還包括余政達、周巧其、張徐展、楊奇璇、許家銘。